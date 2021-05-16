Число случаев коронавируса в мире превысило 162 миллиона

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире было зарегистрировано 162 177 376 случаев заражения.

За последние сутки количество заразившихся увеличилось на 658 585, летальных исходов — на 12 034 (до 3 364 178).

Практически половина новых случаев COVID-19 за последние 24 часа была выявлена в Юго-Восточной Азии с учетом Индии (327 745), на втором месте — Северная и Южная Америка (211 264), на третьем — Европа (76 828).

Среди отдельных государств первое место по числу инфицированных коронавирусом по-прежнему остается за США (32 574 504). Затем идут Индия (24 684 077), Бразилия (15 519 525), Франция (5 769 839), Турция (5 106 862), Россия (4 940 245), Великобритания (4 448 855), Италия (4 153 374), Испания (3 598 452), Германия (3 593 434), Аргентина (3 269 466) и Колумбия (3 084 460), сообщается на официальном сайте ВОЗ.

Ранее сообщалось, что столичные медики вылечили от коронавируса еще 2414 пациентов за последние сутки. За тот же период в Москве выявили 2789 случаев заболевания. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 56 пациентов.

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