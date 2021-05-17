Движение на Красной Пресне восстановили после аварии

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Красная Пресня Карта всех событий

Движение автотранспорта на улице Красная Пресня в направлении Садового кольца восстановлено. Об этом в ночь на понедельник, 17 мая, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на пересечении Большого Трехгорного переулка и улицы Красная Пресня. В связи с этим движение по последней улице в сторону Садового кольца было временно перекрыто.

К настоящему времени движение транспорта полностью восстановлено, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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