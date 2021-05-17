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В Генштабе Белоруссии рассказали о готовности России помочь с обороной
Фото: minpolit.com

В Генштабе Белоруссии рассказали о готовности России помочь с обороной

Татьяна Плотникова

Внешняя политика

Российские военные готовы оказать помощь Белоруссии в организации обороны. С таким заявлением в воскресенье, 16 мая, выступил первый заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Игорь Король.

Король напомнил, что Россией и Белоруссией создана региональная группировка войск, основную составляющую которой представляют Вооруженные силы Республики Беларусь и 1-я гвардейская танковая армия Вооруженных сил РФ.

— Наши партнеры, наши союзники готовы в любой момент прийти на помощь нам для организации обороны нашего государства, — отметил генерал-майор.

Представитель Генштаба Белоруссии также рассказал, что военные двух стран готовятся к возможным вариантам развития ситуации, сверяют планы, проводят совместные учения в России и Белоруссии, которых в 2021 году стало значительно больше. Наряду с этим действует единая система противовоздушной обороны.

— Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо, — подчеркнул Король в эфире телеканала СТВ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о передаче власти Совету безопасности в случае своей гибели.

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Белоруссиявоенные действияУчения
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