Генконсул Германии заявил, что осталось достроить 80 километров «Северного потока — 2»

Фото: nord-stream2.com / Aксель Шмидт

Около 80 километров газопровода осталось достроить до полного завершения проекта «Северный поток — 2». Об этом рассказал генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе в понедельник, 17 мая.

— Осталось построить 80 километров. Мы исходим из того, что он будет достроен, — цитирует Матиаса Крузе ТАСС.

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что проект по строительству газопровода планируют завершить в 2021 году. Кроме того, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщал, что «Северный поток — 2» может быть достроен уже летом этого года.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

Читайте также: Блинкен на встрече с Лавровым намерен обсудить «Северный поток — 2»