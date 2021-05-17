Песков объяснил, какую опасность для РФ представляет палестино-израильский конфликт

Фото: Администрация президента РФ

В Кремле призвали не допустить раскручивания силового сценария при разрешении конфликта между Палестиной и Израилем, его бесконтрольная эскалация может представлять угрозу для России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 17 мая.

Представитель Кремля отметил, что ближневосточный регион смежный с Россией.

— Этот конфликт представляет собой опасность в случае бесконтрольного распространения и продолжения — это очевидно, — сказал Песков.

По его словам, многие страны на Ближнем Востоке находятся в сложных отношениях, они имеют хрупкую систему безопасности, а также дефицит взаимного доверия. Поэтому, пояснил пресс-секретарь президента, важно не давать событиям развиваться в виде силового воздействия.

Песков также добавил, что на сегодняшний день многие страны призывают Палестину и Израиль прекратить обмен ударами, сообщает Интерфакс.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

Читайте также: Израильская авиация сообщила об ударах по девяти домам командиров ХАМАС