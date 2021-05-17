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Израильская авиация сообщила об ударах по девяти домам командиров ХАМАС
Фото: Telegram / РИА Новости

Израильская авиация сообщила об ударах по девяти домам командиров ХАМАС

Виктория Родимкина

В мире

Военно-воздушные силы Израиля сообщили о нанесении ударов по девяти домам в секторе Газа, которые принадлежат высокопоставленным командирам ХАМАС. Об этом говорится в сообщении ВВС Израиля в Twitter-аккаунте.

— За последние несколько часов истребители и авиация ВВС США нанесли удары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС в секторе Газа, — отметили в сообщении.

Уточняется, что некоторые из домов использовались для хранения оружия.

Кроме того, сообщается, что ночью израильская армия атаковала около 35 целей в секторе Газа. Атаку осуществили 54 истребителя, они применили около 110 точных боеприпасов.

Конфликт между Израилем и Палестиной

7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки. На фоне этих событий глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН провести заседание Совета Безопасности для обсуждения сложившейся ситуации.

Вечером 10 мая из сектора Газа в направлении нескольких израильских городов были выпущены десятки снарядов. Большинство из них были перехвачены системами ПВО. Ответственность за атаку взяла на себя организация ХАМАС. Позднее Израиль нанес ответные удары по военным объектам ХАМАС.

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