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Стартовые площадки в Зеленограде позволят переселить почти 5 тысяч жителей
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Стартовые площадки в Зеленограде позволят переселить почти 5 тысяч жителей

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, 1934Карта всех событий

Девять стартовых площадок мощностью более 130 тысяч квадратных метров подобрали в Зеленограде для переселения более пяти тысяч человек. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, в Зеленоградском округе в программу реновации включено 34 дома. В них проживает около семи тысяч зрителей.

— Для организации волнового переселения жителей на территории округа подобрано девять стартовых площадок мощностью 136,2 тысячи квадратных метров, включенных в Адресный перечень №708-ПП, — заявил Сергей Левкин.

На данный момент переселение ведется в Крюкове и Старом Крюкове. Под переселение передано три новостройки по адресам Георгиевский проспект, корпуса 1934 и 1935, и Солнечная аллея, корпус 934.

В настоящее время более 840 жителей пяти домов находятся на этапе переселения.

Ранее сообщалось, что полтора миллиона квадратных метров жилья могут ввести в эксплуатацию в 2021 году в Москве. Переселение рассчитано на 30 тысяч жильцов.

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