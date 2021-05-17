Стартовые площадки в Зеленограде позволят переселить почти 5 тысяч жителей
Девять стартовых площадок мощностью более 130 тысяч квадратных метров подобрали в Зеленограде для переселения более пяти тысяч человек. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, в Зеленоградском округе в программу реновации включено 34 дома. В них проживает около семи тысяч зрителей.
— Для организации волнового переселения жителей на территории округа подобрано девять стартовых площадок мощностью 136,2 тысячи квадратных метров, включенных в Адресный перечень №708-ПП, — заявил Сергей Левкин.
На данный момент переселение ведется в Крюкове и Старом Крюкове. Под переселение передано три новостройки по адресам Георгиевский проспект, корпуса 1934 и 1935, и Солнечная аллея, корпус 934.
В настоящее время более 840 жителей пяти домов находятся на этапе переселения.
Ранее сообщалось, что полтора миллиона квадратных метров жилья могут ввести в эксплуатацию в 2021 году в Москве. Переселение рассчитано на 30 тысяч жильцов.
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