Регулятор ФРГ разрешил начать укладку «Северного потока — 2» в немецких водах

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) разрешило начать укладку труб для газопровода «Северный поток — 2» в немецких водах. Об этом говорится в заявлении германского регулятора.

Отмечается, что работы начнутся в конце мая. Речь идет об укладке труб на двухкилометровом отрезке в германской исключительной экономической зоне. Связанные с охраной окружающей среды аспекты не препятствуют работам, сообщает ТАСС.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2».

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