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Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Человек упал на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Иван Юминов

Происшествия

Человек оказался на путях на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 17 мая.

По этой причине интервалы движения поездов с севера на юг увеличены. В данный момент движение вводится в график, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что поезд сбил человека на Савеловском направлении МЖД.

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