Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Первый Варшавский пруд Карта всех событий

Подросток утонул в пруду на юге Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре в понедельник, 17 мая.

По предварительной информации, трое несовершеннолетних плавали в Первом Варшавском пруду без взрослых. Подросток 2008 года рождения утонул.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что поезд сбил человека на Савеловском направлении МЖД.

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