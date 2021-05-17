Собака покусала двухлетнего ребенка в Мытищах

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Двухлетнего ребенка покусала собака в Мытищах. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области в понедельник, 17 мая.

Инцидент произошел 16 мая на территории частного дома в деревне Красная Горка. Ребенок в результате происшествия госпитализирован.

Меры прокурорского реагирования будут приняты по результатам проверки, отмечается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что подросток утонул в пруду на юге Москвы.

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