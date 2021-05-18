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Заболеваемость геморрагической лихорадкой в России достигла десятилетнего минимума
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Заболеваемость геморрагической лихорадкой в России достигла десятилетнего минимума

Татьяна Плотникова

Общество

Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в России в 2020 году составила 2,62 случая на 100 тысяч населения — это наиболее низкий уровень за последнее десятилетия, рассказали в Роспотребнадзоре.

Как уточняет пресс-служба ведомства, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – острое инфекционное заболевание, вызываемое хантавирусами, природно-очаговая инфекция, которая часто имеет тяжелое клиническое течение.

Эксперты полагают, что число случаев заболевания в 2020 году даже в эндемичных по ГЛПС регионах сократилось из-за пандемии коронавиросной инфекции и сопутствующих ограничительных мер.

Перемещение населения, в том числе поездки на дачные участки и в сельские районы повышенного риска инфицирования хантавирусами, было существенно сокращено.

Всего за 2020 год зарегистрировали 3845 случаев ГЛПС. Наиболее высокий уровень заболеваемости сохранялся в Приволжском федеральном округе, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее эпидемиолог объяснил важность правильного ношения масок в общественных местах.

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