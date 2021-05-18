Лидеры России и Китая дадут старт совместному ядерному проекту

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Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин вместе примут участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики. Об этом во вторник, 18 мая, рассказали в министерстве иностранных дел Китая.

Как уточняет ведомство, церемония состоится в среду, 19 мая. Главы государств примут в ней участие по видеосвязи.

При этом сведения о самом проекте не приводятся, сообщает РИА Новости.

Ранее Китай пообещал поддержать Россию после ужесточения санкций Запада.

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