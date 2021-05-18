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Столичные застройщики заплатят более восьми миллионов рублей штрафов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Столичные застройщики заплатят более восьми миллионов рублей штрафов

Анастасия Колоскова

Город

Москомстройинвест оштрафовал столичных застройщиков в апреле более чем на восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В апреле 2021 года 27 московских застройщиков привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 8 миллионов 125 тысяч рублей. За апрель вынесено 88 постановлений о наложении административных наказаний (в том числе 75 штрафов и 13 предупреждений без денежных взысканий), — сообщили в ведомстве.

Кроме того, Москомстройинвест выдал за месяц 33 предписания об устранении нарушений требований действующего законодательства.

Как уточнили в пресс-службе, чаще всего застройщиков штрафовали из-за несвоевременного и неполного размещения сведений в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), а также за неточную и недостоверную информацию в ежеквартальной отчетности.

За месяц сотрудники комитета провели 11 проверок застройщиков. Среди них девять внеплановых документарных. Еще две проверки прошли при участии правоохранительных органов.

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