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Завершено строительство двух корпусов проблемного ЖК в Новой Москве
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Завершено строительство двух корпусов проблемного ЖК в Новой Москве

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, поселение Марушкинское Карта всех событий

В Новой Москве завершили строительство двух корпусов проблемного жилого комплекса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Речь идет о здании в поселении Марушкинское. После того как оно будет окончательно достроено, свое жилье обретут 1219 дольщиков.

— Все конструкции и инженерные системы жилых домов прошли проверку, объекты готовятся к вводу в эксплуатацию. В них свои квартиры ожидают 772 пострадавших гражданина, — пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Уточняется, что на данный момент застройщик завершает строительство еще одного корпуса. Его планируют сдать в эксплуатацию в конце первого полугодия этого года. Кроме того, девелопер ведет строительство детского сада на 125 мест.

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