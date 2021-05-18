Научно-исследовательский офисный комплекс на юге столицы реконструируют

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Дербеневская улица, 9 Карта всех событий

В здании на улице Дербеневской проведут реконструкцию научно-исследовательского офисного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным. Речь идет о территории, расположенной по адресу улица Дербеневская, владение 9.

Как уточнила ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, на данном земельном участке расположено трехэтажное кирпичное здание, которое было построено в 1917 году. Она уточнила, что после реконструкции площадь научно-исследовательского и офисного комплекса составит 3,1 тысячи квадратных метров, сообщается в публикации.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что реконструкцию улицы Барклая завершат в середине 2022 года.

Читайте также: Стартовые площадки в Зеленограде позволят переселить почти 5 тысяч жителей