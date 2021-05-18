Международный день музеев: что можно посмотреть в центрах госуслуг

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

18 мая в мире традиционно отмечается ежегодный праздник — Международный день музеев. В это время культурные площадки приглашают посетителей, стараясь удивить и предложить особенные программы.

На сегодняшний день в Москве большой выбор мест, где можно интересно провести время. Со всемирно известными классическими галереями и фондами соседствуют современные и даже необычные локации, например, центры государственных услуг «Мои документы».

Уникальной точкой на карте столичных офисов госуслуг является Дворец на ВДНХ. Открывшись в конце 2018 года, он стал сердцем центров «Мои документы». Здесь посетители могут оформить необходимые государственные услуги в атмосфере величественной архитектуры монументального ампира. В павильоне № 71 сохранились отреставрированные витражи, колонны, фрески, лепнина на стенах и алая звезда на своде потолка советского периода.

Во Дворце «Мои документы» на ВДНХ расположен Музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Он посвящен истории чиновничества и делопроизводства в России, а также становлению и развитию письменности и письменных принадлежностей. Вход свободный для всех желающий, а экспозиция доступна на русском, английском и китайском языках. Среди экспонатов настоящие печатные машинки, арифмометры, счеты и телеграф, которые каждый может попробовать в работе. Процесс знакомства с музеем наглядный и интересный — в инсталляциях активно использованы современные технологии. Ключевые моменты истории представлены в экспозициях через виртуальную реальность, голограммы, интерактивные элементы и фотомеханику.

В 24 офисах госуслуг вниманию горожан представлен культурно-просветительский проект центров «Мои документы» и Главархива «Москва — с заботой об истории». Несколько дней назад экспозиции вновь обновили, теперь они объединены темой «Московские праздники». На выставке горожане смогут узнать интересные факты о московских фестивалях и праздничных гуляниях, посмотреть фотографии и послушать песни.

Из материалов экспозиций посетители узнают, что впервые на майскую демонстрацию вышли рабочие в Чикаго в 1886 году. Их целью было отстоять для себя право на 8-часовой трудовой день. И только спустя три года Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира. На выставке есть много информации, в том числе о праздниках и самых масштабных мероприятиях современности. Например, из раздела «Цифры и факты» можно узнать, что в 2018 году Московский международный фестиваль «Круг света» отметили в Книге рекордов Гиннесса за самое большое число одновременно зажженных горелок (162 штуки) и самую большую проекцию на водную поверхность (3099,24 квадратного метра).

Мультимедийная часть выставки дополняет облик праздничной столицы. Так, видеоролик рассказывает об истории важных праздничных дат, о подготовке к торжествам и украшении столицы, а аудиоинсталляция дает возможность услышать, как День труда и Великая Октябрьская революция воспевались в песнях.

Особый интерес представляет тот факт, что в основу выставки легли материалы, собранные в ходе одноименного проекта. Это письма, фотографии и предметы быта военного периода, которые жители передали на хранение в Главархив через центры госуслуг.

Для тех, кто предпочитает онлайн-формат, текущая выставка и архивы прошлых экспозиций представлены на портале Комплекса социального развития Москвы «Я дома».

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