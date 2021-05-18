Сборная Москвы одержала победу в турнире по специальному хоккею для ребят с ментальными особенностями

Фото: Департамент труда и соцзащиты населения города Москвы

Первая в России игра между командами по специальному хоккею для ребят с ментальными особенностями прошла в Нижнем Новгороде в рамках третьего ежегодного хоккейного турнира Hockey Family Camp. Московская команда «Йети» из Детской следж-хоккейной лиги обыграла команду из Липецка «Снежные барсы» со счетом 8:1. В команде снежного человека играют трое выпускников столичного ЦСПР «Семь-Я» — студенты Центра сопровождаемого проживания Ваня, Люба и Юра. Это была их первая игра, для которой они тренировались больше года.

Фото: Департамент труда и соцзащиты населения города Москвы

Хоккей — не первый вид большого спорта, которым занимаются ребята из Центра сопровождаемого проживания. Ваня и Люба уже пробовали себя в горных лыжах, а Юра — в воркауте. В хоккей молодые люди пришли несколько лет назад по приглашению Благотворительного фонда «Я есть!». В Москве существует Детская следж-хоккейная лига — единственная в России организация, которая на системном уровне занимается развитием адаптивного хоккея для детей и объединяет детские команды со всех уголков страны. Сейчас в Лиге играют 360 ребят с разных регионов России.

На тренировки ребята ездят два раза в неделю. Первые месяцы давались нелегко, молодые люди учились стоять на коньках, затем, когда равновесие было поймано, стали осваивать повороты и катание назад. Только после того как стало получаться уверенно стоять на льду, ребята получили долгожданные клюшки, а затем — полное обмундирование. Страх падения давно ушел, появился спортивный азарт и желание забросить шайбу в ворота соперника. Энергичный Ваня получил свой номер и позицию центрального нападающего. Юра, спокойный как скала, встал на позицию защитника, а Люба, хрупкая, но отчаянная девушка, решила защищать ворота.

Фото: Департамент труда и соцзащиты населения города Москвы

Зимой этого года ребята отправились на свои первые спортивные сборы в Республику Карелию.

— Спортивный интенсив длился четыре дня, подъем — в 7 утра, завтрак, автобус, разминка и выход на лед на два часа. Затем обед, отдых и теоретические занятия. За эти дни ребята очень выросли, — рассказывает тренер команды Оксана Чистякова.

После сборов и дальнейших тренировок в апреле этого года студенты центра и другие игроки команды отправились завоевывать победу на ежегодный хоккейный турнир Hockey Family Camp, в котором приняли участие 30 команд из 25 регионов страны.

На открытии фестиваля Иван, как центральный нападающий, нес флаг команды.

— Это была честь для меня, мне очень понравилось, — говорит парень. Красочный салют поразил до глубины души, а заветная фотография с фигуристом Алексеем Ягудиным и его автографом займет свои места на полке у ребят.

Фото: Департамент труда и соцзащиты населения города Москвы

Первую дебютную игру ребята выиграли со счетом 8:1.

— Я очень расстроилась, когда пропустила первый гол, — поделилась вратарь Люба. — Я постоянно следила за шайбой, но в какой-то момент она пропала у меня из виду и очутилась за спиной, в воротах. Очень обидно. Но потом все пошло отлично!

Фото: Департамент труда и соцзащиты населения города Москвы

Вторая игра прошла напряженнее, но все равно закончилась победой команды «Йети» со счетом 7:2.

— Я заметил, что нападающий соперников начал прижимать меня к бортам и несколько раз схватил мою клюшку, эмоции меня переполняли, хотелось тоже применять силовые приемы, но я четко понимал, что на льду разные ребята, сила здесь неуместна, — рассказывает нападающий Иван.

Фото: Департамент труда и соцзащиты населения города Москвы

К третьей игре ребята готовились более чем серьезно, эмоциональное напряжение и усталость от тренировок давали о себе знать, и вот — финальный выход на лед. Шайба разыграна, игра началась. Противники учли весь предыдущий опыт и серьезно выстроили оборону. Но нашего Ивана не остановить! Защита продавлена — шайба в воротах. А затем еще одна и еще. Матч закончился со счетом 8:2 в пользу «Йети». Иван получил заслуженную награду «Лучший игрок матча».

— Я очень хотел получить это звание, поэтому выложился на все 100 процентов, я счастлив! — сказал Иван.

Фото: Департамент труда и соцзащиты населения города Москвы

После игры ребят ждал поезд в Москву, поэтому Ваня, Юра и Люба собрали свою форму, уложили в баулы, крепко обняли своих товарищей по игре и их родителей и отправились в путь.

— Занятия командными видами спорта очень сближают и социализируют ребят, в команде рождается дух братства и ответственность за себя и товарищей, — уверена директор Центра сопровождаемого проживания Ирина Шпитальская. — Спорт убирает страхи, сомнения, рождает ясный ум и здоровое тело.

Фото: Департамент труда и соцзащиты населения города Москвы

Читайте также: Фонды школьных музеев пополняют поисковики