«Какая же красивая пара»: Елена Летучая поделилась редким фото с супругом
Российская телеведущая Елена Летучая опубликовала редкое фото с супругом Юрием Анашенковым с премьеры сериала. Супруги вышли на красную дорожку в стильных парных образах.
Для выхода в свет пара выбрала наряды темных оттенков. Елена надела темно-синее платье, подчеркнув талию тонким поясом. Ее муж предстал в рубашке и брюках того же цвета.
Подписчики оценили образы ведущей и ее спутника.
«Какая же вы красивая пара»; «Отличная пара»; «Шикарные», — написали они под фотографией на странице Летучей в Instagram.
Ранее Елена Летучая восхитила поклонников снимком в купальнике.
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