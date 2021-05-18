Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Какая же красивая пара»: Елена Летучая поделилась редким фото с супругом
Фото: www.instagram.com / elenapegas / Официальный аккаунт Елены Летучей в Instagram

«Какая же красивая пара»: Елена Летучая поделилась редким фото с супругом

Евгения Владимирова

Звезды

Российская телеведущая Елена Летучая опубликовала редкое фото с супругом Юрием Анашенковым с премьеры сериала. Супруги вышли на красную дорожку в стильных парных образах.

Для выхода в свет пара выбрала наряды темных оттенков. Елена надела темно-синее платье, подчеркнув талию тонким поясом. Ее муж предстал в рубашке и брюках того же цвета.

Подписчики оценили образы ведущей и ее спутника.

«Какая же вы красивая пара»; «Отличная пара»; «Шикарные», — написали они под фотографией на странице Летучей в Instagram.

Ранее Елена Летучая восхитила поклонников снимком в купальнике.

Читайте также: Елена Летучая показала поклонникам своего нового питомца

звездные парымуж и женаличная жизнь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Все мнения
О проекте