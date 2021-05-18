«Какая же красивая пара»: Елена Летучая поделилась редким фото с супругом

Фото: www.instagram.com / elenapegas / Официальный аккаунт Елены Летучей в Instagram

Российская телеведущая Елена Летучая опубликовала редкое фото с супругом Юрием Анашенковым с премьеры сериала. Супруги вышли на красную дорожку в стильных парных образах.

Для выхода в свет пара выбрала наряды темных оттенков. Елена надела темно-синее платье, подчеркнув талию тонким поясом. Ее муж предстал в рубашке и брюках того же цвета.

Подписчики оценили образы ведущей и ее спутника.

«Какая же вы красивая пара»; «Отличная пара»; «Шикарные», — написали они под фотографией на странице Летучей в Instagram.

Ранее Елена Летучая восхитила поклонников снимком в купальнике.

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