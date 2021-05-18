Новый дом по программе реновации в Басманном районе планируют сдать в 2022 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Бауманская улица, 47к1 Карта всех событий

Дом по программе реновации в Басманном районе Москвы планируют сдать в 2022 году. Об этом заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов во вторник, 18 мая.

— В районе Басманный по адресу улица Бауманская, владение 47/1, ведется строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идет устройство фасадов, остекление, монтаж инженерных сетей жилой части и черновые отделочные работы. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году, — рассказал руководитель ведомства.

Монолитное здание будет состоять из пяти секций, его высота составит от шести до десяти этажей. Отмечается, что внешне здание будет соответствовать исторической застройке района. Дом рассчитан на 274 квартиры, общая его площадь составит 15 169 квадратных метров. Кроме того, первые этажи отведут для кафе, магазинов и салонов красоты.

Во дворе дома обустроят детскую и спортивную площадки, также появится и подземная одноэтажная парковка, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что полтора миллиона квадратных метров жилья могут ввести в эксплуатацию в 2021 году в Москве.

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