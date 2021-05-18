Музей Победы пригласил москвичей на фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха»

Фото: Агентство Москва

Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха» 18 мая состоится в Музее Победы.

В программе форума пройдут профессиональные соревнования учащихся колледжей, ВУЗов, светских и православных школ.

Гости фестиваля увидят видеоролики на тему «Пасха Победы» и выставку куличей, услышат концерт военной песни и лекции о блокаде Ленинграда, где можно будет попробовать блокадный хлеб. Кроме того, пройдут анимационные программы.

Фестиваль пройдет в Зале Полководцев и колоннаде музея, сообщается на сайте музея.

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