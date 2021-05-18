Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Победы пригласил москвичей на фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха»
Фото: Агентство Москва

Музей Победы пригласил москвичей на фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха»

Ольга Маркова

Культура

Международный молодежный гастрономический фестиваль «Возрождаем традиции. Пасха» 18 мая состоится в Музее Победы.

В программе форума пройдут профессиональные соревнования учащихся колледжей, ВУЗов, светских и православных школ.

Гости фестиваля увидят видеоролики на тему «Пасха Победы» и выставку куличей, услышат концерт военной песни и лекции о блокаде Ленинграда, где можно будет попробовать блокадный хлеб. Кроме того, пройдут анимационные программы.

Фестиваль пройдет в Зале Полководцев и колоннаде музея, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Выставка о фронтовых кассирах откроется в Музее Победы

Музей Победы на Поклонной горефестивальПасха
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Продавцы войны и кризиса: чем обернется новый конфликт на Ближнем Востоке

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Профессия, выбранная по любви

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Поищите доброту в Бронницах

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Необъявленная кибервойна: опять во всем виноваты русские

Все мнения
О проекте