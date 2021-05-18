Места притяжения любителей фото: маковые поля зацвели на юге Казахстана

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Маки зацвели на юге Казахстана. Яркие алые поля раскинулись на десятки гектаров. Туристы и жители Алматы приезжают полюбоваться ими.

Увидеть подобную красоту можно только раз в году. Пик цветения маков приходится на середину мая. А в пригороде Алматы выращивают «павлиний» мак. В соцсетях фото с маковыми полями уже заполонили многие ленты. Для алмаатинцев стало традицией выезжать за город во время цветения маков.

— Когда мы едем к родным в гости, то часто проезжаем через эти поля. Обязательно останавливаемся, чтобы сфотографироваться. Конечно, больше всего это дело любят дети и супруга. Мне кажется, что нет людей, которые остались бы равнодушными к такому пейзажу: горы, зеленое поле и красные вкрапления, — поделился житель Алматы Меиржан Ауельханулы.

Из-за того, что теплая весенняя погода пришла не сразу, не все цветы распустились полностью, отмечает «МИР 24». Хотя есть маки, которые уже осыпаются. В Казахстане эти растения произрастают, как правило, на юге страны. Они предпочитают засушливые места. Красные маки чаще всего можно встретить в степях, а в горах можно найти белые, оранжевые и желтые.

При этом специалисты просят граждан не срывать цветы во время фотосессий. Дело в том, что мак — капризное растение. В этом году он может обильно цвести, а в следующем не появится вообще.

Источник: mir24.tv

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