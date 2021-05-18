Москвичей предупредили о сильном ветре 18 мая
Во второй половине вторника, 18 мая, в Москве ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в столичном Комплексе городского хозяйства.
— По прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшее время и до 20:00 ожидается ветер порывами 13–18 метров в секунду, — рассказали в ведомстве.
Находясь на улице, не стоит укрываться под деревьями, а также парковать под ними автомобили, отмечается в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, экстренное предупреждение о шквалистом ветре выпустили и в столичном главке МЧС.
Ранее сообщалось, что рекорд жары для 18 мая побит в Москве.
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