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Два пьяных москвича ударили бармена ножом и пытались сжечь кафе
Фото: Pixabay

Два пьяных москвича ударили бармена ножом и пытались сжечь кафе

Евгения Владимирова

Происшествия
Россия, Москва, Ладожская улица Карта всех событий

Сотрудники Росгвардии задержали в центре столицы двух граждан, которые пытались сжечь кафе и напали на бармена с ножом. Один из злоумышленников нанес бармену ножевое ранение. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу.

Инцидент произошел в кафе на Ладожской улице. По данным ведомства, двое мужчин попытались пройти в одно из столичных кафе со своими напитками. Получив отказ, они ушли, но вскоре вернулись с канистрой и, разлив ее содержимое, стали угрожать поджечь заведение. В ходе завязавшегося конфликта один из злоумышленников достал нож и ранил бармена.

Силовики задержали злоумышленников. Ими оказались два жителя столицы 41 и 45 лет. По данному факту проводится проверка.

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