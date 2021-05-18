Мужчину чуть не зарезали в общежитии на юге Москвы

Фото: Pexels

Россия, Москва, Нагатинская набережная, вл74 Карта всех событий

На юге столицы мужчину чуть не зарезали в ходе драки в общежитии. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 16 мая в общежитии, расположенном на Нагатинской набережной, владение 74а. В какой-то момент ссора между двумя жильцами переросла в драку. Один из участников потерял над собой контроль и схватился за нож. Он нанес своему оппоненту несколько ударов острым предметом в область груди и живота. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию.

Нападавшему удалось скрыться. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Читайте также: Москвич выпил с незнакомцами и лишился более 200 тысяч рублей