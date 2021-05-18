Более 120 граммов героина изъяли у мужчины на юго‑востоке Москвы

Фото: Pixabay

Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Более 120 граммов героина изъяли у 30-летнего мужчины на юго‑востоке Москвы. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Оперативники получили информацию о 30-летнем ранее судимом мужчине, который может быть причастен к распространению запрещенных веществ на территории Москвы и области. Мужчина был задержан на Рязанском проспекте. Во время досмотра мужчина выбросил сверток, внутри которого находились пакеты с неизвестным веществом. Позже, экспертиза установила, что в свертках был героин, массой более 120 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». В пресс-службе ведомства отметили, что подозреваемый заключен под стражу.

Ранее «ВМ» сообщала о задержании мужчины, создавшего в своем доме наркоплантацию.

Читайте также: Около 100 грамм марихуаны обнаружили у пассажира такси в Москве