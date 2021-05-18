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Три дома по программе реновации сдадут на севере Москвы в этом году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Три дома по программе реновации сдадут на севере Москвы в этом году

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Флотская улица, 68 Карта всех событий

Три дома по программе реновации планируется сдать в этом году в Головинском районе. Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин во вторник, 18 мая.

— До конца года в Головинском районе под заселение планируется передать три новостройки. Это дома 68, корпус 1 и корпус 2, на улице Флотской, а также Авангардная, дом 10а. Новое жилье получат более тысячи человек, — рассказал руководитель ведомства.

Всего в этом районе переселению подлежат 137 домов, в которых проживают более 32,3 тысячи людей.

Ранее сообщалось, что новый дом по программе реновации в Басманном районе планируют сдать в 2022 году.

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север МосквыреновацияСергей Левкин
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