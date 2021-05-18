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Жителям Зябликова раздали надувные бассейны
Фото: Галина Бродская

Жителям Зябликова раздали надувные бассейны

Василий Плиткин

Общество

Сбор подписей в поддержку инициативы члена Общественной палаты России Евгения Нифантьева о строительстве в Москве 100 новых бассейнов провели волонтеры его социального штаба в районе Зябликово.

Акция проходила около станции метро «Красногвардейская» и сопровождалась раздачей надувных бассейнов.

По словам организаторов мероприятия, тем самым они хотели обратить внимание на недостаточную доступность такого вида спорта, как плавание, для широких слоев населения.

Как считает сам автор идеи Евгений Нифантьев, существующий дефицит спортивных объектов может быть покрыт только за счет постройки новых современных комплексов, ориентированных главным образом на рядовых москвичей, а не на профессиональных спортсменов.

— Нам нужно обеспечить доступность спортивных занятий всем слоям населения. И конечно, особое внимание уделить многодетным семьям, подросткам, пенсионерам. Сегодня, к сожалению, у многих из них отсутствует возможность посещения спортивных занятий, — отметил он.

Представитель Общественной палаты России подчеркнул: плавание — наиболее подходящий вид спорта для укрепления здоровья и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, что важно, учитывая темпы их распространения среди москвичей.

Читайте также: В Южном округе Москвы прошел детский турнир по плаванию на призы Евгения Нифантьева

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