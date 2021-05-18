Академик Румянцев: Фундаментальная наука требует большего финансирования

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Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Димы Рогачева Александр Румянцев призвал увеличить расходы на российскую фундаментальную науку.

Академик отметил, что сейчас российская наука на подъеме. Тесное сотрудничество ученых различных учреждений РАН позволяет создавать прорывные продукты, такие как первые в мире эффективные вакцины против COVID-19 «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона».

— Такие прорывы возможны, если государство уделяет достаточно внимания фундаментальным научным исследованиям, обеспечивает должное финансирование во всех сферах науки. Финансирование научной отрасли в России необходимо увеличить, чтобы потенциал научных исследований не был ограничен бюджетом и ученые могли реализовывать все необходимые проекты, — резюмировал Румянцев в ходе встречи с коллективом Института биоорганической химии РАН во вторник, 18 мая.

Он добавил, что медицина сейчас не существует отдельно от науки и развитие этих отраслей неразрывно связано.

Напомним, что доктор Румянцев последовательно выступает за увеличение расходов на здравоохранение, в том числе и в области передовых научных разработок. Его инициативы поддерживают ведущие научно-исследовательские и медицинские центры России.

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