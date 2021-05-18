«Я умираю, но не сдаюсь!»: Росгвардия показала уникальные экспонаты войны ко Дню музеев

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Центральный музей Росгвардии ко Дню музеев и в преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны впервые показал уникальные экспонаты, связанные с началом войны, и рассказал о подвигах воинов войск НКВД. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

— Среди наиболее ценных экспонатов Центрального музея Росгвардии фрагмент стены из казармы у Тереспольских ворот Брестской крепости с надписью «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина». Надпись датируется 20 июля 1941 года, — говорится в сообщении.

В начале войны у Тереспольских ворот дислоцировался 132-й отдельный батальон конвойных войск НКВД. Он сдерживал немцев у стен крепости и выиграл время для прибытия частей Красной армии.

Кроме того, редким экспонатом музея является гимнастерка, пробитая в области сердца. Она принадлежала Дмитрию Серикову, который в начале войны был командиром 169-го стрелкового полка 57-й бригады войск НКВД и участвовал в боях по обороне Донбасса. В октябре 1941 года Сериков получил тяжелое ранение в грудь. Его чудом удалось спасти.

— В этом бою войска НКВД уничтожили более 200 гитлеровцев. В дальнейшем он (Сериков — прим. «ВМ») участвовал в обороне Северного Кавказа, а после войны боролся с бандитизмом на территории Белорусской ССР, — отметили в ведомстве.

Центральный музей Росгвардии богат уникальными воинскими реликвиями. Сегодня его фонды насчитывают более 60 тысяч единиц хранения. Из них около 1,5 тысячи орденов, медалей, почетных знаков, более 900 знамен, свыше 400 единиц холодного и огнестрельного оружия, две тысячи документов, почти 20 тысяч фотографий и негативов. В этом году музею ведомства исполнилось 53 года.

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