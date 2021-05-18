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Более 14 тысяч семей Подмосковья получили выплату на новорожденных в 2021 году
Фото: АГН Москва

Более 14 тысяч семей Подмосковья получили выплату на новорожденных в 2021 году

Анастасия Волоснова

Общество

Более 14 тысяч семей получили выплату на детей, которые родились в Подмосковье с начала 2021 года. Об этом рассказали в пресс-службе министерства социального развития региона.

Уточняется, что жителям Московской области выплачивали по 20 тысяч рублей на ребенка. Деньги выделяют на покупку средств для ухода за детьми, уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

— В рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» с начала 2021 года денежную выплату на приобретение предметов и средств, предназначенных для ухода за новорожденными, получили 14 197 семей, в которых родились дети. Сумма выплат составила 283,9 миллиона рублей, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что финансовую поддержку можно получить вместо подарочного набора «Я родился в Подмосковье», пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Москвы выйдут на рынок с пятилетними классическими облигациями в июне.

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