Фото: Пресс-служба Госдумы

Власти Москвы выйдут на рынок с пятилетними классическими облигациями в июне 2021 года. Об этом рассказала заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

Презентация «зеленых» облигаций на базе Московской биржи прошла в столице во вторник, 18 мая. На встрече Мария Багреева уточнила, что объем второго выпуска облигаций составит 70 миллиардов рублей.

Уточняется, что правительство выпустит ценные бумаги не раньше июня.

Третий выпуск «зеленых» облигаций планируют выпустить 27 мая 2021 года, объем ценных бумаг будет также составлять 70 миллиардов рублей.

— До этого ни один из субъектов еще «зеленые» облигации не выпускал. На российском рынке сейчас обращаются облигации «зеленые» только корпоративных эмитентов, — отметила Мария Багреева.

Средства от выпуска «зеленых» облигаций направят на реализацию экологических проектов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Напомним, 27 апреля 2021 года на аукционе по размещению облигаций 72-го выпуска Москвы состоялся первый выпуск трехлетних классических облигаций.

Читайте также: Наталья Сергунина: Москва прошла сертификацию по международному стандарту ISO