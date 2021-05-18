Движение на 1-й Новокузьминской улице восстановлено после уборки поваленного дерева
Городские службы убрали поваленное дерево и восстановили движение на 1-ой Новокузьминской улице в столице. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.
Дерево упало на дорогу во вторник, 18 мая, из-за сильного ветра. В ведомстве отметили, что поваленный ствол распилили и убрали с дороги.
— Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за порывистого ветра. Последствия непогоды оперативно устраняются, — говорится в сообщении.
Москвичей предупредили, что ветер сохранится в столице до конца дня, поэтом стоит быть внимательнее на дорогах.
Ранее сообщалось, что женщину госпитализировали после падения на нее дерева в Подмосковье.
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