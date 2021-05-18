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Движение на 1-й Новокузьминской улице восстановлено после уборки поваленного дерева
Фото: Telegram / Городское Хозяйство Москвы

Движение на 1-й Новокузьминской улице восстановлено после уборки поваленного дерева

Анастасия Волоснова

Транспорт
1, 1-я Новокузьминская улица, Москва, Россия Карта всех событий

Городские службы убрали поваленное дерево и восстановили движение на 1-ой Новокузьминской улице в столице. Об этом говорится в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Дерево упало на дорогу во вторник, 18 мая, из-за сильного ветра. В ведомстве отметили, что поваленный ствол распилили и убрали с дороги.

— Городские службы работают в режиме повышенной готовности из-за порывистого ветра. Последствия непогоды оперативно устраняются, — говорится в сообщении.

Москвичей предупредили, что ветер сохранится в столице до конца дня, поэтом стоит быть внимательнее на дорогах.

Ранее сообщалось, что женщину госпитализировали после падения на нее дерева в Подмосковье.

Читайте также: Движение поездов от станции Москва-Бутырская ограничено по техническим причинам

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