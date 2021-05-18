Стало известно, когда будет создан прототип цифрового рубля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Прототип цифрового рубля будет создан Банком России в конце 2021 года. Об этом во вторник, 18 мая, рассказала первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

По ее словам, дальнейшие действия будут проработаны в контакте с рынком, сообщает РИА Новости.

Напомним, идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Он будет создан в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке. Цифровой рубль станет полноценным платежным средством.

Читайте также: Центробанк в 2022 году протестирует прототип цифрового рубля