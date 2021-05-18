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«Нет слов»: 50-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой в первый раз
Фото: instagram.com/naomi

«Нет слов»: 50-летняя Наоми Кэмпбелл стала мамой в первый раз

Анастасия Прохорова

Звезды

Британская супермодель, киноактриса и певица Наоми Кэмпбелл впервые стала мамой. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Наоми Кэмпбелл выложила в Сеть снимок, где она держит крошечные ножки младенца.

— Прекрасное маленькое благословение выбрало меня своей матерью. Для меня такая честь иметь в своей жизни эту нежную душу. Даже нет слов, чтобы описать пожизненную связь, которую я теперь разделяю с тобой, мой ангел. Нет большей любви, — подписала под фотографией модель.

О том, кто отец ребенка, пока не известно.

Коллеги и поклонники Кэмпбелл в комментариях под постом оставляли поздравления звезде. «Оууу.. Поздравляем маму! Любим!»; «О Боже, поздравляю! Какое благословение!»; «Очень рада за тебя, Наоми!».

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