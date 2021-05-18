Таиланд готов закупить российскую вакцину против COVID-19 для животных

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Королевство Таиланд заинтересовалось российской вакциной от коронавируса для животных. Об этом заявила советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано во вторник, 18 мая.

По ее словам, ведомство провело переговоры с представителями одного из крупнейших тайских производителей нанонутрицевтических препаратов для людей и животных. В Федеральном центре охраны здоровья животных согласились предоставить стране пробную партию вакцины — это десять тысяч доз.

— Кроме того, наличие и применение вакцины снизит вероятность мутации новой коронавирусной инфекции, которая, как известно, происходит путем межвидовой передачи вируса. Такая профилактика в Таиланде станет серьезным позитивным аргументом для туристов, которые планируют свой отдых в стране, — цитирует Юлию Мелано агентство городских новостей «Москва».

Вакциной от COVID-19 для животных уже заинтересовались в Аргентине, Южной Корее, Японии и некоторых странах Евросоюза.

Ранее коронавирус выявили у восьми львов в зоопарке Индии.

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