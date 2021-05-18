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Около 40 предприятий в день наказывают в Москве за нарушение масочного режима
Фото: АГН Москва

Около 40 предприятий в день наказывают в Москве за нарушение масочного режима

Анастасия Волоснова

Здоровье

Ежедневно за нарушение масочно-перчаточного режима в Москве наказывают 40 предприятий. Об этом рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, проверки проводят на предприятиях торговли и общепита каждый день. Соблюдение мер против коронавируса контролируют несколько столичных ведомств.

— В среднем в день наказывается до 40 предприятий за невыполнение требований по маскам, — пояснил Алексей Немерюк.

Ранее он сообщил, что Центральный детский магазин в Москве сможет возобновить работу после устранения антиковидных нарушений.

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