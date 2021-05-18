Разработчикам «Спутника V» вручили приз «Милосердие» на фестивале «Москва встречает друзей»

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

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Коллектив разработчиков вакцины от COVID-19 «Спутник V» во вторник, 18 мая, получил приз «Милосердие» за служение идеалам гуманизма на открытии XVIII международного фестиваля «Москва встречает друзей» в Московском международном доме музыки.

Приз ученым вручил на концерте народный артист СССР, маэстро Владимир Спиваков. Статуэтку приняла старший научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Елизавета Токарская.

Фестиваль «Москва встречает друзей» в этом году посвятили медикам, которые борются с пандемией коронавируса. Он проходит под девизом «Жизнь отстоявшим».

— Мы посчитали, что наш человеческий долг — посвятить медикам фестиваль. Врачи сделали все возможное, чтобы дать нам шанс. Борьба продолжается, мы должны выразить им чувство любви и благодарности, — сказал журналистам художественный руководитель смотра Петр Гулько.

Фестиваль открылся выступлением детских коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Во втором отделении на сцену вышли юные музыканты и камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Спивакова.

«Москва встречает друзей» продлится до 1 июня. В его концертах вживую и онлайн будут участвовать более 500 талантливых детей из разных российских регионов и свыше 30 стран, передает ТАСС.

Международный фестиваль «Москва встречает друзей» — титульный проект благотворительного фонда Владимира Спивакова, который проходит каждый год при участии ЮНЕСКО.

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