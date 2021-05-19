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МВД предложило ввести уголовную ответственность за махинации с электронной подписью
Фото: moscow-live

МВД предложило ввести уголовную ответственность за махинации с электронной подписью

Юлия Курганова

Общество

МВД РФ разработало законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за преступления с электронной подписью. Об этом сказано в пояснительной записке к документу.

— В условиях масштабной цифровизации криминальной среды, стабильно высокого количества преступлений в сфере ИТТ, а также активного роста соответствующих уголовно наказуемых деяний возникает необходимость совершенствования правовых механизмов противодействия таким преступлениям, — говорится в документе.

Также отмечается, что рост преступлений в сфере ИТТ связан в том числе с повышением популярности использования гражданами и организациями электронной подписи.

Кроме того, этим же законопроектом МВД предлагает ужесточить ответственность за преступления, которые связаны с коммерческой, налоговой или банковской тайной. В частности, ведомство предлагает в санкции части второй статьи 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну» увеличить максимальный срок принудительных работ и лишения свободы до четырех лет, передает ТАСС.

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