Названы самые распространенные схемы мошенничества в страховании

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Число случаев мошенничества в сфере страхования в 2021 году может увеличиться до допандемийного уровня. Об этом рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Как уточнил Ефремов, в 2019 году в правоохранительные органы поступило 12 тысяч заявлений о мошенничестве, связанном со страхованием, при этом совокупный ущерб достиг восьми миллиардов рублей. Для сравнения: в 2020 году показатели составляли десять тысяч заявлений и 5,5 миллиарда рублей.

Заместитель генерального директора по защите активов СПАО «Ингосстрах» Александр Гуляев рассказал, что в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) растет число обманов клиентов страховых компаний, когда злоумышленники продают недействительные электронные полисы. В случае с каско увеличивается количество эпизодов имитации угона дорогостоящих машин, которые затем перегоняют в другие страны.

Заместитель генерального директора «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов, в свою очередь, сообщил о росте числа случаев перечисления по сфабрикованным документам страховых выплат за постановочные аварии или за причинение вреда жизни и здоровью в результате столкновения.

Как указал врио генерального директора АО «ГСК «Югория» Михаил Косенко, в топ наиболее популярных у мошенников схем также входит оформление полиса ОСАГО «задним числом». Поскольку средний размер убытка по ОСАГО составляет порядка 62 тысяч рублей, а цена договора — пять тысяч рублей, водители ездят без полиса до аварии, лишь после нее оформляя документы.

Еще одна распространенная схема — мошенничество с участием автоюристов, которые с помощью особенностей законодательства искусственно завышают суммы выплат, цитируют Косенко «Известия».

Ранее были названы популярные схемы мошенничества в области туризма.

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