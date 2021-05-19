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«Мамины губки»: невестка Валерии показала свежее фото дочки Селин
Фото: instagram/lianashulginaa

«Мамины губки»: невестка Валерии показала свежее фото дочки Селин

Юлия Курганова

Звезды

Невестка певицы Валерии, 23-летняя Лиана Шульгина, показала на своей странице в соцсети Instagram новый снимок дочери Селин. Малышка, облаченная в трикотажный костюмчик сливочного цвета, восседает в детском автокресле.

Супруга Арсения Шульгина все еще не показывает лицо малышки. Но на снимках хорошо видны щечки Селин, подбородок и губки.

«Мамины губки»: невестка Валерии показала свежее фото дочки СелинФото: instagram.com/lianashulginaa/

Пользователи оценили фотографии и написали, что девочка прекрасна и похожа на своих родителей.

«Мамины губки»; «Какие сладкие губки»; «Отличные фото!» — отметили фолловеры.

Ранее Лиана Шульгина ответила на вопрос о планах родить второго ребенка.

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дочьфото в соцсетиЛиана Шульгина
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