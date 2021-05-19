Музей Победы в День пионерии расскажет о самом юном пионере-герое

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В День пионерии, который отмечается в среду, 19 мая, Музей Победы расскажет о юном герое Великой Отечественной. Пользователи могут посмотреть видеосюжет, который посвящен судьбе самого молодого пионера — Героя Советского Союза Вали Котика. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Вместе с экскурсоводом музея Николаем Лахтиковым онлайн-гости попадут в экспозицию «Подвиг Народа». Здесь исторические декорации помогают воссоздавать атмосферу военных лет, и зрители могут погрузиться в события того времени. Разрушенные фашистами деревни, улицы оккупированных городов — эти исторически достоверные декорации позволяют посетителям понять, в каких условиях жили дети во время войны. А многие из них еще находили в себе смелость и силы сражаться со страшным врагом.

Вале Котику на момент начала ВОВ было всего 11 лет. Он собирал оружие и боеприпасы, которые потом передавал партизанам, рисовал и расклеивал карикатуры на фашистов. Гид расскажет о подвигах юного героя, наградах, которые он получил, его трагической гибели, а также о том, как увековечили память юного партизана.

Фото: пресс-служба Музея Победы

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