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Аналитик пообещал резкий рост курса рубля
Фото: pixabay.com

Аналитик пообещал резкий рост курса рубля

Юлия Курганова

Экономика

Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу этого года или к началу следующего, если COVID-19 удастся победить. Также большой рост даст сырьевая компонента, если геополитика не вмешается. Об этом рассказал аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

— Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления, — отметил он.

Аналитик считает, что рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг страны. Нагнетается неопределенность и страхи у инвесторов, передает агентство «Прайм».

Также факторами риска остается возможное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российский государственный долг. На изменение цен на нефть рубль реагирует аналогично подобным валютам. Так, если спрос восстановится к концу этого года, то он тоже укрепится, заключил эксперт.

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