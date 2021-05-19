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Юрист предупредила автолюбителей о «летнем» штрафе на полмиллиона рублей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Юрист предупредила автолюбителей о «летнем» штрафе на полмиллиона рублей

Юлия Курганова

Общество

Главный юрисконсульт компании «Правокард» Анна Куклева напомнила водителям о штрафах, которые могут им грозить летом.

Так, отправляясь на отдых на свежий воздух, нужно придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях, чтобы не заехать на машине в запрещенную для этого зону.

— Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности. При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо. Размер штрафа зависит от конкретного нарушения и может составлять 1,5-5 тысяч рублей для физических лиц, а также от 50 до 500 тысяч рублей, — сообщила юрист.

Она отметила, что возле проезда к природоохранным зонам, как правило, стоят ограждения и обозначения, но их отсутствие не становится основанием для въезда в данную зону. Куклева советует перед выездом на природу проверить статус территории на публичной кадастровой карте, чтобы исключить возможность получить штраф.

К особо охраняемым природным территориям относятся государственные природные заповедники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники.

Штрафом грозит и нарушение водоохранной зоны. Водный кодекс запрещает передвижение на машинах по водоохранной зоне в местах без твердого покрытия дороги, то есть по любым не асфальтированным дорогам. Штраф для физлиц составляет 4,5 тысячи рублей, для должностных — 8-12 тысяч рублей, а юрлица заплатят за нарушение 200-400 тысяч рублей, сообщается на портале Autonews.

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