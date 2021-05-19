Цветущая Москва: названы парки столицы, в которые стоит отправиться за красивыми снимками

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Воронцовский парк Карта всех событий

Московские парки рекомендуют жителям и гостям столицы совместить прогулку на свежем воздухе с фотосессией.

Так, полюбоваться медуницами и сфотографироваться на их фоне приглашает усадьба Воронцово. Полянки с цветами можно найти в столетней дубраве у Северной аллеи, а рядом с северным флигелем усадьбы и статуи богини Флоры начали распускаться тюльпаны. Также у ансамбля парадного въезда в усадьбу высажены яблони.

Восстановленный яблоневый сад порадует и посетителей Детского парка имени Н. Н. Прямикова.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Кроме того, сирень обыкновенная зацвела в Таганском парке. Сделать снимок можно на главной площади — именно оттуда открывается живописный вид на стену Покровского монастыря. В парке «Митино» фиолетовые соцветия уже можно найти у храма Святых Равноапостольных Константина и Елены. С середины июня в парке распустятся луговые цветы.

Несколько локаций для цветочных фотосессий доступны в Парке Горького. Там уже начали зацветать кусты в сиреневом саду. Он расположен справа от ажурной беседки. Во второй половине июня новыми красками заиграет и сад пионов — слева от центральной аллеи.

Полюбоваться сиренью также можно в парке «Северное Тушино».

Самые разные сорта тюльпанов могут заманить фотографов и моделей в Сад имени Баумана. Отмечается, что там распустились гиацинты сорта «блю жакет» и зацвели яблони. В скором времени территорию парка украсят луговые цветы.

Запоминающиеся фотографии можно сделать и в Сиреневом саду музея-заповедника «Царицыно». Там распустилось редкое для Москвы растение — сакура. В начале июня парковую зону также украсят цветущие розы.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Белые, малиновые и розовые пионы украсят усадьбу Кусково в первой половине июня, отметили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «ВМ» писала, что исторический плодовый сад высадят в усадьбе Даровое в год 200-летия со дня рождения писателя Федора Достоевского и 190-летия усадьбы Достоевских.

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