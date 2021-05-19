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Психолог объяснил, каким женщинам важны деньги в отношениях с мужчиной
Фото: ТВ-3

Психолог объяснил, каким женщинам важны деньги в отношениях с мужчиной

Анастасия Колоскова

Общество

Психолог и сексолог Керим Костоев рассказал, важны ли для женщины в отношениях с мужчиной деньги. По его словам, в этом плане все случаи индивидуальные, ведь даже самую меркантильную женщину можно расположить к себе, не обладая деньгами, если речь идет о настоящей любви.

— Давайте говорить откровенно. Есть женщины, которые готовы быть с любым мужчиной за ноль рублей. Это происходит по разным причинам, лишь бы мужчина был рядом, — пояснил специалист.

Однако, по его словам, многие современные женщины хотят, чтобы мужчина смог обеспечить их будущее. Они оценивают интеллект мужчины и его способности, чтобы понять, добьется ли он в перспективе финансовой состоятельности.

— Есть другая категория женщин. Они четко и сразу дают определение, что им нужен мужчина, обеспечивающий базовые потребности: жилье, еду, одежду, ребенка, поддержку беременности, — цитирует Костоева News.ru.

Кроме того, психолог добавил, что существует отдельная категория женщин со статусом, для которых деньги избранника не играют совершенно никакой роли.

Ранее психолог семейного центра «Гармония» Виктория Малинина назвала четыре темы, которые мужчина и женщина должны обсудить перед походом в ЗАГС.

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