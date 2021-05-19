Космонавта Романа Романенко наградили медалью за вклад в укрепление обороны России

Фото: Семен Кац

Летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко награжден медалью Министерства обороны «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». Вручение состоялось в ходе заседания думского комитета по обороне.

Награду вручил глава комитета по обороне, депутат Госдумы, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов. Космонавт отметил, что признателен за высокую оценку своей работы.

— Защита Отечества — мое призвание и профессия, буду и дальше по мере сил служить России и ее гражданам! — сказал Романенко.

Медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» была учреждена в 2019 года. Согласно положению о награде, медалью могут награждаться военные и гражданский служащие Вооруженных Сил России и другие граждане за развитие взаимодействия Вооруженных Сил РФ с органами государственной власти различных уровней и органами местного самоуправления.

Читайте также: Герой России Роман Романенко поздравил победителей фестиваля в ЮАО «Созвездие талантов»