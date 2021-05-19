Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса рассказала о своем психическом заболевании
Фото: instagram/buuski

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса рассказала о своем психическом заболевании

Евгения Владимирова

Звезды

Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула Белль Уиллис заявила, что она борется с психическим расстройством. Девушка призналась, что долгое время ненавидела свою внешность.

Она сообщила, что страдает психическим расстройством, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом своей внешности. Девушка борется с этим расстройством и верит, что справится.

Таллула Белль Уиллис призналась, что в течение многих лет не могла принять свою внешность. Ей не нравились ее маскулинные черты и она никак не могла смириться с тем, что не похожа на свою мать. Девушка добавила, что сперва нужно вылечить рану внутри себя и только потом заниматься внешностью. Теперь она поняла, что достойна любви и ценна сама по себе с любой внешностью и прической, передает издание «Дни.ру».

Брюс Уиллис и Деми Мур состояли в браке 13 лет, у пары три совместные дочери.

Ранее «ВМ» писала о неудачной пластической операции, которую пережила актриса Деми Мур.

Читайте также: Дочь поздравила Деми Мур с днем рождения, опубликовав ее откровенное фото

звездыдети звездДеми Мур
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Все мнения
О проекте