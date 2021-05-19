Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса рассказала о своем психическом заболевании

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Младшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула Белль Уиллис заявила, что она борется с психическим расстройством. Девушка призналась, что долгое время ненавидела свою внешность.

Она сообщила, что страдает психическим расстройством, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом своей внешности. Девушка борется с этим расстройством и верит, что справится.

Таллула Белль Уиллис призналась, что в течение многих лет не могла принять свою внешность. Ей не нравились ее маскулинные черты и она никак не могла смириться с тем, что не похожа на свою мать. Девушка добавила, что сперва нужно вылечить рану внутри себя и только потом заниматься внешностью. Теперь она поняла, что достойна любви и ценна сама по себе с любой внешностью и прической, передает издание «Дни.ру».

Брюс Уиллис и Деми Мур состояли в браке 13 лет, у пары три совместные дочери.

Ранее «ВМ» писала о неудачной пластической операции, которую пережила актриса Деми Мур.

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