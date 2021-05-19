Иосиф Пригожин оценил шансы Манижи на победу в Евровидении

Фото: Youtube / Eurovision Song Contest

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высоко оценил шансы певицы Манижи в финале конкурса Евровидение. При этом он признался, что не понимает смысла песни.

Продюсер отметил, что Манижа яркая артистка, номер получился прекрасным и шансы на победу артистки высоки.

— То, что она будет на высоком месте, — у меня нет сомнения. Шанс на победу высок. С точки зрения номера и выступления — прекрасно. Она хорошая артистка, эмоциональная, энергичная, позитивная. То есть она на своем месте. Но песня... Я не понимаю ее песню, — рассказал Пригожин журналистам РИА Новости.

Напомним, что международный конкурс Евровидение проходит 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. В 2020 году состязание было отменено из-за пандемии коронавируса. Манижа — российская певица родом из Таджикистана, она прошла в финал с песней «Russian Woman».

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