Движение транспорта на участке Архангельского переулка станет двусторонним с 28 мая

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Россия, Москва, Архангельский переулок Карта всех событий

Движение автомобилей станет двусторонним на участке Архангельского переулка в Басманном районе Москвы с 28 мая. Об этом в среду, 19 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что двустороннее движение станет доступно для водителей на участке Архангельского переулка от Чистопрудного бульвара до Потаповского переулка. Изменения были введены в связи с многочисленными просьбами местных жителей.

В пресс-службе добавили, что нововведения помогут улучшить транспортное сообщение района. Кроме того, время проезда до Чистопрудного бульвара со стороны Кривоколенного переулка может сократиться на четверть.

Также ожидается снижение загруженности улицы Покровки, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что перекрытия движения в связи с проведением киносъемок ожидаются в Центральном округе Москвы 23 мая.

Читайте также: Ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за сильного ветра в Москве