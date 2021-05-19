Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Движение транспорта на участке Архангельского переулка станет двусторонним с 28 мая
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Движение транспорта на участке Архангельского переулка станет двусторонним с 28 мая

Полина Долганова

Транспорт
Россия, Москва, Архангельский переулок Карта всех событий

Движение автомобилей станет двусторонним на участке Архангельского переулка в Басманном районе Москвы с 28 мая. Об этом в среду, 19 мая, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что двустороннее движение станет доступно для водителей на участке Архангельского переулка от Чистопрудного бульвара до Потаповского переулка. Изменения были введены в связи с многочисленными просьбами местных жителей.

В пресс-службе добавили, что нововведения помогут улучшить транспортное сообщение района. Кроме того, время проезда до Чистопрудного бульвара со стороны Кривоколенного переулка может сократиться на четверть.

Также ожидается снижение загруженности улицы Покровки, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что перекрытия движения в связи с проведением киносъемок ожидаются в Центральном округе Москвы 23 мая.

Читайте также: Ресторанам рекомендовали закрыть летние веранды из-за сильного ветра в Москве

график движениядвижение на дорогахМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: почему мы больше не дружим с Чехией

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Алексей Рощин
Алексей Рощин

Агрессия и конфликты, которых нельзя избегать

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Все мнения
О проекте